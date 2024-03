Donna in ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Conselice (Ravenna), 13 marzo 2024. E’trasportata in elicottero all’‘Bufalini’ di Cesena ladi 78 anni che nella tarda mattinata di oggi (mercoledì) a Conselice, mentre stava attraversando a piedi (con la bicicletta condotta a mano e - come ricostruito dalla Polizia Locale -) via Puntiroli, proveniente da via Cesare Battisti, èda un autocarro al cui volante c’era un 51enne. Pur serie, le condizioni della pensionata non sarebbero per fortuna tali da metterne a repentaglio la vita. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 11.30. Il 51enne stava percorrendo via Puntiroli diretto verso la SP ...