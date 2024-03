Domeniche bestiali – “‘O ballo d’o cavallo” in Brasile | il giocatore del Baraunas prova a “montare” l’avversario | ma finisce in rissa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lesono un mondo fatto di gestualità: mazzate, minacce, gestacci, insulti dai contorni ben definiti, a scanso di equivoci. Ma l’equivoco, come abbiamo avuto modo di notare in questo lungo viaggio bestiale (rigorosamente su un torpedone tutto scassato) è sempre dietro l’angolo, e messaggi chiari diventano rebus o sciarade con soluzioni che fanno acqua da tutte le parti. Roba che le partite di pallone diventano come le partite di Taboo in famiglia: tanto sia mazzate uguale. Fa acqua da tutte le parti – Cominciamo con quella meravigliosa commedia degli equivoci del pallone nella provincia italica, dove fare la doccia può assumere svariati significati, tra sputi, “strani liquidi” che piovono dagli spalti e diluvi, tranne che la doccia vera e propria. Equivoco costato 150 euro al Rapallo Ruentes 1914, Promozione ...