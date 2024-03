Docenti neoassunti | quando il trasferimento o il passaggio? Cosa si può fare durante il vincolo?

Il decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" propone delle modifiche anche per la scuola. Si tratta ... (orizzontescuola)

Docenti neoassunti, vincolo triennale: supplenze anche in altra provincia Sì, ma sempre dopo anno di prova: Secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D.L. 36/2022, superato l’anno di prova, “Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della ...orizzontescuola

Maticmind partecipa all’evento digitale “Inclusion Job Day”: la società incontrerà ragazze e ragazzi per diverse posizioni aperte: Maticmind, realtà leader del settore ICT in Italia, parteciperà all’Inclusion Job Day, evento online ideato e promosso da Hidoly e Cesop HR Consulting Company. Appuntamento per ...ilmessaggero

Anno di prova 2023/24, novità dal PNRR: il 20% ore deve riguardare Didattica digitale integrata e Nuovi Linguaggi: È in corso di svolgimento l’anno di prova per i Docenti neoassunti a settembre 2023 e per tutti coloro che per svariati motivi non l’hanno ancora effettuato: ricordiamo che il superamento di tale ...scuolainforma