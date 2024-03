Diventare allenatori in Italia non è meritocratico | il caso Floris

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024)innon è. Non lo è a più livelli, che sia nel dilettantismo o nel professionismo poco cambia. Diverse problematiche, ma sempre lo stesso pensiero: se hai lo sponsor o sei dentro quel mondo, hai molte più probabilità di avere la chances per giocarti le tue carte. Prendete i calciatorini che hanno vinto il mondiale nel 2006. Per via del trofeo conquistato hanno avuto il diritto di saltare tutta la trafila dei patentini ed iscriversi direttamente al corso Uefa Pro, il massimo riconoscimento per allenatore ai massimi livello del calciono ed europeo. Attenzione, non vuol dire che la rete di conoscenze creata per vie traverse o lungo l’arco di una carriera sia un male, sia chiaro. Sono comprensibili quei club che affidano la ...