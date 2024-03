Disturbi del sonno per 12 mln di italiani | Maratona online per aiutarli

Milano, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Notti sempre più tormentate per gli italiani. Ad affiggerli non sono solo preoccupazioni di vita quotidiana che si insinuano nella mente al calar del sole o semplici brutti sogni, ma ... (webmagazine24)

Da drunkoressia ad abbuffate notturne, boom nuovi Disturbi alimentari: Non solo anoressia, bulimia e binge eating disorder o disturbo da alimentazione incontrollata. Ci sono anche il disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo, il disturbo da ruminazione e la p ...adnkronos

Anoressia, bulimia e binge eating: Lombardia maglia nera in Italia: Il fenomeno del binge eating Quando si parla di Dan si pensa in primis ad anoressia e bulimia. Ma i dati raccolti da Unobravo accendono i riflettori anche sul Bed, il binge eating disorder. Noto in ...bresciatoday

Punto RAF First Clinic: visite oculistiche gratuite sabato 16 marzo: (mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2024. Sabato 16 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, gli oculisti del Punto RAF First Clinic di via Respighi 2 a Milano saranno a disposizione della popolazione ...mi-lorenteggio