Disturbi alimentari L’arcivescovo incontra studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Domani alle 11 al Collegio San Carlo di Milano,Mario Delpini (nella foto)gliin occasione della Giornata nazionale deidel Comportamento Alimentare (DCA) e inaugura un percorso formativo online che sarà a disposizione degli educatori per riconoscere i segnali del DCA e lavorare sulla prevenzione. La Diocesi di Milano chiede così che i propri oratori, attraverso la Fondazione Oratori Milanesi, siano "in prima linea" nell’osservazione di un fenomeno che colpisce adolescenti e preadolescenti (maschi e femmine) con sempre maggiore frequenza e in età sempre più precoce. In uno spirito di alleanza sui temi educativi e di impegno comune nella prevenzione del disagio giovanile, l’evento vedrà la partecipazione dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, per testimoniare l’impegno ...