Disabile prigioniero delle buche La rabbia degli anziani genitori | Non riesce più a uscire di casa

(Di giovedì 14 marzo 2024). Sono duead alzare la voce, a rivolgersi al nostro giornale per denunciare una situazione che va avanti da troppi anni. Il problema? Le. "La carrozzina si è rovesciata più volte – racconta la mamma delche si chiama Roberto – e potete immaginare le conseguenze. Oltre allo spavento, c’è stato bisogno di ricorrere anche alle cure mediche. E poi la… perchè denunciamo questa situazione da anni e nessuno risponde". La strada ridotta a groviera è via Fossa Cieca, a Castagnetola, dove abitano i coniugi Augusto Fornesi e Silvana Santini (nella foto), con il figlioRoberto, di 48 anni. "Cerchiamo di farlomeno possibile – ...

