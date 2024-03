Direttiva sulle case green | una mazzata che porterà a nuove tasse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Parlamento europeo ha approvato lavolta a ridurre le emissioni di CO2 da parte dei 26 Stati membri. Secondo la nuova normativa infatti a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero (le caldaie a gas e le pompe di calore saranno pertanto desuete), mentre quelli esistenti dovranno essere in grado di ridurre del 16% al 2030 e del 20% dal 2035 i consumi energetici. Contare su un parco residenziale a zero emissioni entro il 2050 però non garantisce nulla in termini di impatto ambientale per Piergiacomo Sibiano, Vice Presidente di Lab-Ora, secondo cui diventa fondamentale nel recepimento della, effettuare un'analisi costi/benefici rispetto all'impatto reale di queste misure “Sul tema delle ristrutturazioni e non solo, Bruxelles continua a fissare obiettivi senza ...