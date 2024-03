Direttiva Case green | chi dovrà ristrutturare la sua abitazione con le nuove regole Ue

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laeuropeaha stabilito degli obiettivi di riduzione del consumo energetico degli edifici: molte abitazioni, anche in Italia, dovranno essere almeno in parte ristrutturate nei prossimi anni. Ecco cosa dice il testo, su qualisi concentreranno gli interventi e chi invece sarà escluso dagli obblighi.

Case green, Legambiente Bergamo: “Transizione necessaria per contrastare i cambiamenti climatici”: L’Europa punta sull’edilizia sostenibile. Il parlamento europeo ha dato il via libera finale alla Direttiva sulle Case green, che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco ...bergamonews

Case green, allarme invasione: 40 fondi stranieri pronti a fare man bassa: C’è un’Italia che piace. Parecchio. E non è quella dei beni culturali, per cui pure va giustamente famosa nel mondo.iltempo

La rivoluzione immobiliare: con la Direttiva Ue lavori su 5,5 milioni di edifici: La Direttiva Case green porterà a una vera e propria rivoluzione immobiliare: in Italia dovranno essere ristrutturati 5,5 milioni di edifici. La Direttiva Ue sulle Case green è destinata a ...lanotiziagiornale