Dipendenze | soldi e salute mentale | il VIDEO-sfogo di Osvaldo | “sono in cura”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Daniel, ex calciatore argentino, si racconta e svela i dettagli sulla sua vita privata e sulle. E’ stato un attaccante di ottimo livello e in Italia ha indossato le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter. L’argentino naturalizzato italiano ha parlato die depressione in unpubblicato sui social. “Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle, e mi allontano dalla gente che amo, nel passatostato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sidi sé. Questa è una persona che non riconosco”, racconta...

