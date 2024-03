Dipendente Roma licenziata per video intimo condiviso da calciatori e dirigenti in chat | giocatore in lacrime

Il mondo al contrario: un club sportivo (e non uno qualunque) licenzia una dipendente vittima di revenge porn. Al momento, la faccenda appare piuttosto controversa ma, in estrema sintesi, i fatti ... (thesocialpost)

Licenziata dall’AS Roma per “incompatibilità ambientale”. È quanto accaduto ad una giovane impiegata, che da quasi dieci anni lavorava per la società giallorossa, come raccontato da Il Fatto ... (sportface)

AS Roma, video hard di una Dipendente sottratto e diffuso da un calciatore: il club licenzia lei. “Incompatibilità ambientale”: Un video hard di una Dipendente della società AS Roma finisce sulle chat di calciatori, tecnici e dirigenti e la società licenzia lei per “incompatibilità ambientale”. La vicenda, avvenuta a Trigoria ...tag24

Revenge porn in casa Roma: Dipendente giallorossa innocente e licenziata: Un episodio gravissimo in casa della Roma: coinvolti una Dipendente e un giocatore della Roma, in un caso di revenge porn. BUONA FEDE. Bruttissima pagina in casa Roma, diffusa da Il Fatto Quotidiano.calciocasteddu

Salute: malattia renale cronica in 3,8% dipendenti screenati al Policlinico di Bari: Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute ... Da qui l'idea di inserire nella visita medica annuale il dosaggio di Acr e Gfr per ciascuno Dipendente. "L'utilizzo nelle visite di screening di Acr e Gfr - spiega ...notizie.tiscali