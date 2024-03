Dimarco oltre l’illusione | il gol certifica lo status da top raggiunto ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Federicoieri ha trovato contro l’Atletico Madrid il primo gol in Champions League con la maglia dell’Inter. Rete alla fine inutile, visto il risultato finale, ma chedefinitivamente loda super giocatoreINTERNAZIONALE ?ha segnato il suo tredicesimo gol con la maglia dell’Inter in carriera, il primo in Europa e in Champions League. Un gol, che poteva spianare la strada della Beneamata verso i quarti, ma anche alla fine dei giochi è risultato un’illusione. Infatti, dopo pochi secondo Griezmann ha pareggiato e poi Depay nel finale di partita, siglando il 2-1, ha portato il match fino ai supplementari e poi fatali rigori. ‘Dimash’, come lo chiamano i compagni, è uscito a pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari, a 2? dal 2-1 dei ...