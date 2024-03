Digitale | ai saldi invernali dell’abbigliamento +10% pagamenti cashless

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Per icrescono del 10% idigitali nei negozi di abbigliamento. Stando ad un'analisi dell'Osservatorio Modadi SumUp, nonostante la stagione non abbia raggiunto i risultati sperati, e la Federazione Moda Italia-Confcommercio abbia rilevato a febbraio vendite in calo del 4,6% su anno, fra gennaio e marzo sono invece L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.