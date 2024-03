Digital services act | l' Europa mostra i muscoli

AliExpress, la Commissione Ue apre un procedimento formale contro l’azienda cinese: Il gruppo cinese delle vendite online, di proprietà di Alibaba, è finita sotto la lente di Bruxelles per i timori legati alla diffusione di prodotti illegali e materiale pornografico. Questa è la terz ...milanofinanza

Ant International Kicks Off Global Campaign for UEFA EURO 2024: Ant International, Official Partner of UEFA Euro 2024, with campaigns by Alipay+, Antom and WorldFirst, the company's flagship Digital payment services, seeks to engage fans around the world in the le ...ansa

Netnod bolsters Sweden’s national timing infrastructure with Adtran Oscilloquartz optical cesium clocks: News summary: Sweden’s critical national infrastructure, including finance and 5G networks, requires unprecedented timing accuracy and reliability Netnod is harnessing the coreSync ™ OSA 3300-HP for h ...ansa