Diablo 4 | l’aggiornamento ray tracing su PC ha una data di pubblicazione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il raynella versione PC di4 verrà implementato nei prossimi giorni. Laprecisa è stata comunicata da Nvidia, che l’ha fissata al 26 marzo. Che marzo sarebbe stato il mese in cui questa importante funzione grafica sarebbe stata rilasciata era noto da alcune settimane. Come segnala anche Gaming Bolt, ora Blizzard e Nvidia hanno deciso di dare un giorno preciso, rispettando la finestra temporale promessa del mese di marzo. I nuovi effetti rayporteranno a un significativo miglioramento a livello grafico. I riflessi in tempo reale saranno riconoscibili su armature, corsi d’acqua, finestre e altre superfici riflettenti. Avremo anche ombre in ray, per un realismo aumentato a livello di scenari. Nei prossimi giorni dovremmo ricevere dettagli approfonditi a proposito ...