Di Lorenzo | “La gente è molto passionale”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Giovanni Diè il capitano del Napoli. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato fino allo storico scudetto. Ha sfiorato la perfezione l’intesa sulla catena di destra con Politano. Il toscano non ha disdegnato in diverse circostanze il goal e tanti sono stati gli assist per Osimhen e gli altri. Quest’anno ha seguito la scia discendente seguita dalla maggior parte dei compagni. A causa anche dell’insicurezza infusa dai vari allenatori avvicendatisi sulla panchina azzurra, il capitano è spesso apparso smarrito, talvolta superficiale, talaltra stanco ed impreciso. L’ex Empoli è stato protagonista di uno spot pubblicitario di Pasta Garofalo, uno degli sponsor della società di De Laurentiis. Di: “Mi sono innamorato dei suoi vicoli“ Il capitano del Napoli, protagonista di uno spot di ...