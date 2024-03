Di Gregorio e Colpani piacciono al Milan? Le parole di Galliani Jr.

Ecco la soluzione italiana per il club. Trattativa con Fininvest a buon punto. Galliani resterà con un ruolo centrale: L’estate scorsa è stato ceduto Carlos Augusto all’Inter. Nella prossima si potrebbero muovere Michele Di Gregorio e Andrea Colpani. Il Monza è sano a livello finanziario e ha un futuro.gazzetta

Monza-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: LE ULTIME - Ancora indisponibili D'Ambrosio e Gagliardini, il Monza conferma Bondo accanto a Pessina in mediana e Colpani-Mota-Maldini dietro Djuric. Nel Cagliari mancano Mina e Luvumbo, potrebbe ...calciomercato

Gianluca Galliani, figlio dell'ad del Monza, ha svelato le possibili strategie del Monza per il futuro del club: Non solo Matteo Pessina. Tra mercato e strategie Monza: Pessina resta, ma non solo lui Che farà il Monza in futuro Gianluca ...monza-news