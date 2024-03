Deschamps ha parlato con Pogba dopo la squalifica per doping | “Gli auguro soltanto una cosa”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il commissario tecnico della Francia ha sentitolapere non gli ha chiuso le porte per il futuro: "Hocon lui, è molto dura"

Deschamps su Pogba: "Moralmente e psicologicamente un duro colpo, sentenza pesante": Didier Deschamps, CT della nazionale francese, intervenuto in conferenza stampa in vista delle gare amichevoli con Germania e Cile, ha parlato anche di Paul Pogba, squalificato per 4 anni per doping: ...tuttojuve

Deschamps e la squalifica di Pogba per doping: "Ci siamo parlati...": In seguito alla diramazione dei convocati per le amichevoli contro Germania e Cile, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha commentato anche della squalifica di Paul Pogba, sanzionato ...corrieredellosport

Trémoulinas: “Pavard ha riacquistato la sua fiducia da quando è all’Inter. Nel calcio…”: In passato la sua voglia di giocare centrale si è scontrata con Didier Deschamps. Adesso per l'ex giocatore francese Benoît Trémoulinas la questione è risolta. "Il suo livello non è lo stesso dei ...fcinter1908