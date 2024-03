(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Ulteriore stretta per prevenire i rischi legati alla diffusione del virusin Italia. Il Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, Francesco Vaia, a integrazione della circolare del 14 febbraio 2024, ha firmato oggi una ulteriore circolare sulle Misure disanitaria nei confronti del virus. "In Italia non c'è alcun allarme- premette Vaia - come ha già ribadito il Ministro Orazio Schillaci. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l'Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia, possa attecchire in Italia". A tal fine, spiega, "con questa circolare attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza ...

Dengue: potenziare la vigilanza e i controlli negli aeroporti: "In Italia non c’è alcun allarme Dengue - premette Vaia - come ha già ribadito il Ministro Orazio Schillaci. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l'Aedes aegypti, maggiore responsabile ...agi

Dengue, ipotesi test in aeroporto per chi arriva da zone a rischio: in arrivo la circolare: Potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana una nuova circolare del ministero della Salute per rafforzare i controlli ed evitare che il vettore della malattia, ovvero le zanzare ...quifinanza

Nuova circolare in arrivo per l'allarme Dengue, stretta sui controlli in porti e aeroporti e test rapido: L'aumento globale dei casi di febbre Dengue preoccupa, il ministero della Salute al lavoro per una stretta sui controlli in porti e aeroporti ...notizie.virgilio