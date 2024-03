(Di giovedì 14 marzo 2024) Con l’aumento dei casi nel mondo si rafforzano le procedure di disinfestazioni di aerei, navi e merci provenienti dalle aree a rischio. “Solo prevenzione, nessun allarme in

Ipotesi test rapido per chi arriva da zone a rischio A quasi un mese dalla prima circolare sulla Dengue della direzione della Prevenzione del ministero della Salute - che innalzava l'allerta in ... (sbircialanotizia)

Roma, 9 marzo 2024 – Allarme Dengue e zanzara Aedes Aegypti: il ministero della Salute per la seconda volta in un mese prepara una nuova circolare . L’obiettivo: una stretta sui controlli in porti e ... (quotidiano)

L'aumento globale dei casi di Dengue preoccupa, il ministero della Salute al lavoro per una stretta sui controlli in porti e aero porti (notizie.virgilio)

Dengue in Italia, nuova circolare: le misure: Dengue in Italia, ecco una nuova circolare per impedire l'arrivo della zanzara Aedes aegypti nel nostro Paese. "Occorre anzitutto specificare che le misure di vigilanza sanitaria si applicano ai mezzi ...adnkronos

Dengue, allarme in Italia per la zanzara Aedes aegypti: le nuove misure del ministero per bloccare il "vettore" del virus: Lo prevede la nuova circolare sulla vigilanza sanitaria anti- Dengue della direzione della Prevenzione del ministero della Salute. «Laddove un aeromobile, che abbia effettuato voli (diretti e ...ilmessaggero

Dengue, nuova circolare del ministero per impedire l’arrivo in Italia della zanzara che la trasmette: Con l’aumento dei casi nel mondo si rafforzano le procedure di disinfestazioni di aerei, navi e merci provenienti dalle aree a rischio. “Solo prevenzione, ...repubblica