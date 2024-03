(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) –in, ecco unaper impedire l'arrivo della zanzara Aedes aegypti nel nostro Paese. "Occorre anzitutto specificare che ledi vigilanza sanitaria si applicano ai mezzi di trasporto ed alle merci che provengono dai Paesi in cui è presente l'Aedes aegypti, vettore maggiormente competente per la trasmissione della, nonché dai Paesi dove il rischio di contrarre la patologia sia frequente e continuo, secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi", precisa il documento, elaborato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute. Per quanto riguarda la vigilanza sulle merci, "che possono rappresentare un rischio per l'importazione di zanzare infette, (pneumatici ...

In arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute sale il livello di allerta in Italia contro la Dengue . In arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute che prevede il ricorso in ... (sbircialanotizia)

Dengue, nuova circolare: in Italia potenziati vigilanza e controllo: I nostri operatori verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi". In Italia, ha poi rassicurato, "non c'è alcun allarme Dengue, ma abbiamo il dovere di prevenire".tgcom24.mediaset

Dengue in Italia, nuova circolare: le misure: Dengue in Italia, ecco una nuova circolare per impedire l'arrivo della zanzara Aedes aegypti nel nostro Paese. "Occorre anzitutto specificare che le misure di vigilanza sanitaria si applicano ai mezzi ...adnkronos

Urso, 'Silicon Box pronta a stabilimento nel nord Italia': Con l'investimento nei semiconduttori da oltre 3 miliari della società di Singapore Silicon Box "oggi si raccolgono i frutti di un lavorto iniziato oltre un anno fa, e di una ricognizione sul territor ...quotidiano