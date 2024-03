Dengue | allarme in Italia | le nuove misure del ministero per bloccare il “vettore” del virus

(Di giovedì 14 marzo 2024) Resta alta l’attenzione per la, malattia che sta spaventando il mondo e che si teme possa presto uscire dai confini del Brasile e raggiungere il resto del mondo. Per fare chiarezza, dopo una prima circolare con lenecessarie per evitare il diffondersi del, è arrivato in queste ore un secondo avviso con dei chiarimenti circa le ‘di vigilanza sanitaria nei confronti deldella’. Il documento, elaborato dalla direzione Prevenzione deldella Salute, prevede come “obiettivo primario impedire che ildella, la zanzara Aedes aegypti, venga introdotto in”. Nel testo si legge: “Bisogna anzitutto specificare che ledi vigilanza ...

Il Brasile ha superato l'allarmante soglia di 1,5 milioni di casi di dengue , per un totale di 450 decessi confermati, mentre accertamenti sono in corso su oltre 800 decessi. Le cifre diffuse dal ... (quotidiano)

Il virus dengue continua a tenere in scacco l’America Centrale e del Sud. In Brasile sono stati segnalati oltre 1,5 milioni di casi e 450 decessi confermati, mentre sono in corso accertamenti su ... (thesocialpost)

Dengue in Italia, nuova circolare: le misure

Vaia: "Nessun allarme in Italia" "In Italia non c'è alcun allarme Dengue, come ha già ribadito il ministro Orazio Schillaci". Lo afferma Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria ...adnkronos

Dengue, allarme in Italia per la zanzara Aedes aegypti: le nuove misure del ministero per bloccare il "vettore" del virus: Dopo la prima circolare sulle misure anti-Dengue, la progressione dei casi a livello internazionale soprattutto in Brasile ha reso necessaria una seconda circolare con alcuni chiarimenti - rispetto ...ilmessaggero

Dengue, in Italia si alza l’allerta per mezzi di trasporto e merci: Il ministero della Salute spiega dettagliatamente le procedure per scongiurare che le temibili zanzare portatrici del virus arrivino in Italia ...dire