Delusione dei pendolari del Valdarno per l' incontro in Regione con Rfi e Trenitalia e sindaci del Valdarno

Inter sottotono ma comunque in vantaggio con il gol di Dimarco. Fulminea la risposta dell'Atletico con il gol di Griezmann. Nel finale il gol di Depay porta la gara ai supplementari. Ai rigori ... (ilgiornale)

San Marino, 25 febbraio 2024 - Applausi e standing ovation per Loredana Bertè che non delude mai il suo pubblico. Grinta ed energia anche ieri sera sul palco della manifestazione 'Una Voce Per San ... (ilrestodelcarlino)