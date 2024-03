Deludente | troppo caro | un ristorante da Instagram Esordio flop per Max Mariola a Milano | tante le critiche dei fan

(Di giovedì 14 marzo 2024) Avevamo sollevato la questione, con noi anche Puntarella Rossa: perché Maxcol suonon sta su TripAdvisor? In realtà, anche senza Trip, la sua reputation su Google aveva subito cominciato a vacillare, nonoslui (Max) proclamasse con orgoglio di avere oltre 9.000 prenotazioni fino a maggio. Una schermata da TripAdvisor suldi MaxL’su TripAdvisor Alla fine, però, sulla piattaforma più dinamica di recensioni online, l’insegna milanese è comparsa. E non è stato unda ricordare con lo stesso orgoglio con cui rilanciava il successo di prenotazioni, sottolineato per altro anche dai primi giorni di apertura in cui la strada era invasa da file di clienti incuriositi che non stavano nella ...

Simeone vuole giocare di più, il suo futuro a Napoli è in bilico: L'attaccante argentino spinge per avere maggiore spazio, la sua avventura in azzurro potrebbe terminare in estate.areanapoli

Molfetta Calcio, Bufi: «Solo 19 biglietti venduti per il derby. Sono deluso»: L'atmosfera del "Paolo Poli" in occasione della finale di coppa contro il Manduria, con oltre 2mila persone allo stadio come non si vedeva da tantissimi anni, è ormai un lontano ricordo. Da quel giorn ...molfettaviva

Pagina 3 | Da punto di forza a fragilità: la Juve in punizione torna sui banchi di scuola: Un fondamentale che aveva messo le ali alla squadra di Allegri fino all’inizio di febbraio, quando stava contendendo il primato in classifica all’Inter. Ora sedute specifiche alla Continassa ...tuttosport