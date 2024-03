Deidda dieci anni sindaca | Cura per la gente e la città Investiti oltre 14 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Gabriele Nutida. Due legislature iniziate con lavori di bonifica dall’amianto (nel 2014 il tetto del nido Petuzzino e nel 2019 la palestra di Staffoli). Duedi Covid – "che hanno rallentato, se non bloccato, tutto e, di contro, mi hanno anche consentito di conoscere tantee tante belle realtà di Santa Croce" – e il keu "che non ha ingessato nulla perché negli ultimi dueabbiamo fatto molto, a cominciare dall’efficientamento energetico della pubblica illuminazione e all’acquisto di 17 alloggi popolari". In sala consiliare Giulia(nella foto) si emoziona subito ricordando l’ex assessore Piero Conservi. Ad ascoltarla una cinquantina di cittadini e rappresentanti di associazioni. Gli ex sindaci Signorini e Ciaponi, ex ...