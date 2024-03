Dea | una notte speciale Lo Sporting ha dei valori Ma Bergamo e l’Atalanta vogliono andare ai quarti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)che rincorre il sogno della finalissima di Europa League a Dublino il 22 maggio stasera è attesa dalla prima sfida da dentro o fuori. Alle 21 al Gewiss, sold out, si gioca la partita di ritorno degli ottavi contro loLisbona, ripartendo dal pareggio per 1-1 di una settimana fa all’Alvalade, con vantaggio lusitano di Paulinho e replica nerazzurra di Scamacca, che ha lasciato tutto aperto. Per passare il turno serve la vittoria, il pareggio porta ai supplementari e ai rigori. Dea favorita, perché avrà la spinta dei 15mila tifosi del Gewiss: nel catino di viale Giulio Cesare la squadra orobica ha vinto da dicembre nove partite consecutive prima di capitombolare dieci giorni fa contro il Bologna. Ma non c’è solo il fattore campo a rendere favorita la squadra di Gasperini, superiore a livello di talenti individuali allo ...