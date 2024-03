De Laurentiis con la filosofia guappesca del “m'o vveco io” ha riportato Napoli al luogo comune dell'ammuina ...

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) È possibile vedere da Ponte Vecchio la sagoma del Vesuvio illuminata dai fuochi d’artificio? Se chiudi gli occhi ed è la notte del 4 maggio 2023 può capitare. Ma il fatto è che quegli occhi, dopo appena qualche settimana dall’urlo di riscatto che solo Maradona era riuscito a liberare, sono rimasti sempre aperti. E su uno spettacolo triste, a tratti volgare, che visto da qui – a 400 chilometri e più da Kvara e compagnia – è ancora più deprimente. Il don Aurelio senza freni ha lo stesso effetto di un concerto di Gigione davanti al pubblico del Blue Note di New York. E il pallone c’entra poco. Anzi quasi nulla. Perché in questa sistematica distruzione di un sogno cresciuto un po’ per caso e un po’ no c’è tutta ladel “m’ ‘oio”. Spalletti se ne va? “M’ ‘oio”. Giuntoli s’è sfasteriato e ...