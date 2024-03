De Andrè e PFM | la collaborazione che ha cambiato il cantautorato italiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Analizziamo un concerto registrato nel corso di un tour invernale tra il grandissimo Fabrizio De André e la PFM, la Premiata Forneria Marconi. Questo live, più noto col titolo “Fabrizio De André in concerto – Arrangiamenti PFM“, è una delle più alte testimonianze della musica d’autore italiana. Riscopriremo l’incontro fra le ballate faberiane e i raffinati timbri progressive rock della band lombarda. Le pietre miliari della discografia di faber acquistano forme imprevedibili, brillanti e stimolanti. L’esperienza servirà soprattutto a De André, che allargherà a dismisura i propri orizzonti musicali: se ne vedranno i frutti nel corso degli anni ottanta. La nascita del progetto Andiamo per ordine… Le cronache recitano che Faber andò a vedere la PFM durante il tour di PASSPARTÙ nell’estate del 1978 e ne rimase affascinato. Affascinato ma anche titubante dall’idea di essere ...

Tempo di lettura: 2 minutiQuarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André ... (anteprima24)

Revenge songs, quando le canzoni parlano di vendetta: Aerosmith, Metallica, De André...: La versione che vi propongo è dal vivo, insieme alla PFM , con una breve presentazione di De André . Johnny Cash, A Boy Named Sue E veniamo, come promesso, all'aspetto più giocoso delle canzoni di ...

Altamura, omicidio di mafia risolto dopo 14 anni: arrestati due uomini chiave per l'indagine: ... Lolita Lobosco in prima serata: partita la nuova stagione con 4 puntate e tante novità Eventi PFM, prosegue con il tour sold out tutta Italia: oggia Bari "PFM canta De André Anniversary" Eventi Bari,...