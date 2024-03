DC United vs Inter Miami – probabili formazioni

Martino: Inter Miami taking cautious approach with Messi's injury: Lionel Messi had a goal and an assist before leaving the game due to a leg injury as Inter Miami CF beat Nashville SC 3-1 in the second leg of the Concacaf Champions Cup round-of-16 matchup on ...msn

REVEALED: The Premier League's sharpest - and not-so-sharp - shooters with Man United shock outliers according to stats boffins... but can you guess which title challenger is ...: United then come in in 19th and are scoring only 1.25 non-penalty ... dropping down two spots behind Italian duo Roma (+0.52) and Inter Milan (+0.44). Roma's exceptional return is enough to put them ...dailymail.co.uk

ADELAIDE United - Josh Cavallo ha chiesto al compagno di sposarlo in campo: L'australiano Josh Cavallo ha chiesto al suo compagno di sposarlo sul campo del suo club, l'Adelaide United, ringraziando la squadra per aver fornito "uno spazio sicuro nel calcio". Cavallo, che nel 2 ...napolimagazine