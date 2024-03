Danno fuoco al bagno della scuola | paura a Saronno Fumo causa intossicazione a collaboratore scolastico Presidenza valuterà denuncia per i responsabili

(Di giovedì 14 marzo 2024) Giovedì mattina, 14 marzo, una goliardata ha rischiato di trasformarsi in tragedia in un istitutodi. Come segnala La Prealpina, sembra che alcuni studenti, durante l'intervallo, abbiano pensato bene di dareal pulsante dello scarico di uno dei bagni dell'istituto. L'articolo .

La Protesta di agricoltori Italiani è andata in scena questo pomeriggio verso le 16.30, nel momento in cui via Nomentana era in preda al traffico .Continua a leggere (fanpage)

Saronno, fuoco nel bagno Itis Riva: intossicati due collaboratori: SARONNO - La scuola non è stata evacuata ma c'è stata grande preoccupazione oggi giovedì 14 marzo per il principio d'incendio all'interno dei bagni ...ilsaronno

Protesta dei trattori, agricoltori Danno fuoco a balle di fieno sulla Nomentana: traffico in tilt: Dal 6 febbraio la sigla Agricoltori Italiani è in presidio sulla via Nomentana. Un centinaio di agricoltori con i trattori al seguito questo pomeriggio ha poi deciso di passare all'azione, incendiando ...fanpage

Roma: agricoltori Danno fuoco a balle di fieno in via Nomentana, traffico in tilt: Un centinaio di agricoltori ha posizionato due rotoballe al centro della carreggiata e le ha incendiate. Immediato blocco della circolazione in via Nomentana con pesanti ripercussioni in tutta la zona ...tg.la7