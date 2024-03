Roma, 14 marzo 2024 – La Danimarca introduce la leva obbligatoria per le donne. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 2026. Oltre alla circoscrizione femminile, Copenaghen estenderà il ... (quotidiano)

Danimarca, leva obbligatoria per le donne: «Ci riarmiamo, non per fare la guerra, ma per evitarla»: La Danimarca ha annunciato l’intenzione di estendere la leva militare alle donne, finora escluse. Aumenterebbe anche la durata del servizio standard. La premier Frederiksen parla di parità di genere ...vanityfair

La Danimarca introduce la leva obbligatoria per le donne. La premier: “Riarmiamo per evitare la guerra”: Roma, 14 marzo 2024 – La Danimarca introduce la leva obbligatoria per le donne. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 2026. Oltre alla circoscrizione femminile, Copenaghen estenderà il serv ...msn

Danimarca, donne chiamate al servizio militare di leva: La Danimarca ha reso noto il proprio piano di introdurre l'obbligo di leva per le donne a partire dal 2026, portando la durata del servizio obbligatorio da quattro a 11 mesi per entrambi i ...ilmessaggero