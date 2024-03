Daniel Osvaldo in lacrime | «Soffro di depressione | non esco più di casa»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’ex calciatore si sfoga sui social raccontando la sua attuale situazione: «Non mi alzo dal letto, non mangio e sono caduto in dipendenze da alcol e droghe. La mia vita mi sta sfuggendo di mano e non mi riconosco più: per guarire ho bisogno di condividere»