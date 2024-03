Dalla biografia del papa emerge il suo metodo La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si è molto parlato in questi giorni delle affermazioni diFrancesco sull’Ucraina, credo che le anticipazioni del suo libro autobiografico pubblicate in queste ore ci offrano due spunti importanti per capire meglio non il merito ma ilche segue Francesco, una sorta di approccio dal quale partire. Questoa mio avviso parte da una sua certezza: esistono dei poli, che appaiono contrapposti, e invece sono opposti, ma non contraddittori. Dunque è solo nella naturale opposizione tra di loro che si procede: non per eliminare l’uno o l’altro, ma per salire a un livello più alto e procedere. I conflitti (di visione) in definitiva non vanno risolti, ma devono trovare nell’oscillazione energetica, vitale, tra i due poli il modo per farci procedere. Faccio l’esempio più arduo in poche parole: esiste l’individuo? Esiste la ...