Dal novantenne La Valle a Vauro | ecco chi sono i candidati di Santoro alle europee

(Di giovedì 14 marzo 2024) Micheleha annunciato le liste del suo movimento "Pace Terra Dignità" per le elezionidi giugno. Il giornalista e presentatore televisivo correrà come capolista in quattro circoscrizioni su cinque, mentre nel nord-est il ruolo di capolista ce lo avrà Raniero La, ex comunista 93enne, già parlamentare della sinistra indipendente che in questi anni si è molto speso sul tema del pacifismo. Tra i primi posti in lista c'è spazio anche, in tutte le circoscrizioni, per Benedetta Sabene, 28enne laureata in Relazioni internazionali che lavora conall'app "Servizio pubblico". Tra gli altri nomi inseriti nelle liste c'è anche Ginevra Bompiani, ospitatissima nelle tv italiane per le sue opinioni controverse sulla guerra in Ucraina. Ma anche altri come lo storico Angelo D'Orsi, il ...