DAL CAMPO. Fazzini squalificato. Marin e Grassi verso il forfait. È allarme in mezzo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Alla vigilia della gara contro il Bologna permangono ancora dei dubbi sui possibili recuperi di. Il primo si era infortunato in occasione dell’ultima seduta prima della gara contro il Milan a causa di un colpo al costato, il secondo invece è reduce da un problema muscolare accusato nel derby dello scorso febbraio contro la Fiorentina. Due infortuni che si sommano all’assenza per squalifica di: contro il Milan era diffidato e il giallo preso non gli permetterà di prendere parte alla gara contro i felsinei, una vera e propria emergenza a centroquella che si è venuta a creare. Per sostituire i due possibiliDavide Nicola potrà contare su Kovalenko, Zurkowskki, Bastoni e Maleh, con quest’ultimo che è l’unico sicuro del posto. Il marocchino è ormai un punto fermo del ...