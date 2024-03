“Dacci i soldi o ti picchiamo”:15enne aggredito all’uscita da scuola. Due bulli identificati e denunciati per rapina: Parma, 14 marzo 2024 – “Dacci i soldi, tutto quello che hai o ti picchiamo”. È la minaccia con cui tre bulli tra i 15 e i 16 anni hanno rapinato, all’uscita da scuola di un istituto in centro a Parma, ...ilrestodelcarlino

Gratteri boccia l’Autonomia: “Per il Sud è come giocare col mazzo di carte truccate”: Il procuratore alla presentazione del libro di Tridico: “Lo Stato dovrebbe darci tutto quello che ha il Nord. Bisognerebbe partire dalle stesse ...napoli.repubblica

SKY - Condò: "Osimhen andrà via e vorrà mettersi in mostra per convincere qualcuno a spendere i soldi della clausola che è alta": non credo che abbia in mano qualcosa di definitivo, calcolando che la clausola è molto elevata, deve convincere qualcuno a spendere quei soldi".napolimagazine