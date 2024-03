Da Verona l’Italia del G7 accelera su digitale e logistica

Nel weekend appena trascorso la Famila Wuber Schio ha dominato la Final Four di Coppa Italia a Torino, vincendo in finale contro l’Umana Reyer Venezia nel derby veneto ed aggiudicandosi così il ... (oasport)

Oggi alle ore 13 la capolista Inter apre le porte alla Juventus per dare vita al sempre atteso derby d’Italia: nonostante la distanza in classifica, con i bianconeri undicesimi a quota 31 punti a ... (sport.quotidiano)

Insonnia cronica, l’8% della popolazione adulta soffre: tutti i centri accreditati in Italia per la cura: Il paradosso è che la Medicina del Sonno in Italia, paese culla di questa disciplina ... esiste un solo altro centro accreditato AIMS presso l’ospedale Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona. ...ilgazzettino

SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Empoli, Inter-Napoli per il riscatto: Inzaghi a 1,65, «2» a 5,00: Juve in casa col Genoa («1» a 1,50), Milan a Verona («2 ... Per i campioni d’Italia non sembra però esserci scampo a San Siro: un successo del Napoli paga addirittura cinque volte la posta, con il ...adnkronos

Scuola, "Frassinetti: "Its volano di occupazione e di opportunità per i nostri giovani": Così il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in occasione di 'LetExpo', organizzata da Alis alla Fiera di Verona aggiungendo ... che in Italia mancava completamente. Avevamo ...adnkronos