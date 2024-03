Da Tesla a Netflix | da Aig a Ford | così le grandi aziende Usa spendono per gli stipendi dei top manager il quintuplo di quel che pagano in tasse

(Di giovedì 14 marzo 2024) Molte tra le multinazionali statunitensipiù per le retribuzioni deiche per i loro adempimenti fiscali, ossia quanto restituiscono alla collettività. Non una sorpresa visto che tra piani eufemisticamente definiti di “ottimizzazione fiscale”, ricorso a giurisdizioni segrete, agevolazioni e scappatoie varie, anche colossi del calibro di Amazon non di rado riescono praticamente ad azzerare i prelievi dell’erario a loro carico. Eppure, lo studio condotto dall’Americans for Tax Fairness (Atf) e dall’Institute for Policy Studies (Ips), tra il 2018 e il 2022 sui dirigenti senior di 35 società diverse rende però ancora più stridenti queste contraddizione. Sono state esaminatesocietà che vanno daa T-Mobile, da, da Salesforce a Metlife. Un ...

