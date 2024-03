Da Intesa Sanpaolo a Isybank | passaggio dei clienti a marzo | cosa sapere

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si è parlato molto dinel corso degli ultimi mesi. Ciò perché numerosi correntisti diavevano di colpo scoperto di star subendo unobbligato alla nuova banca digitale. Il tutto è stato bloccato dall’Antitrust, con obbligo di invio di una nuova comunicazione a gennaio 2024, al fine d’essere certi che tutti i soggetti chiamati in causa fossero a conoscenza della situazione. Ilè ormai alle porte e avverrà per tanti entro2024. Eccoviene offerto agli ormai exe qual è il piano diper i prossimi anni.La nuova comunicazione ...

Il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina riceverà la laurea honoris causa in Economics and Finance all’Università di Padova . La cerimonia di conferimento si terrà dopodomani ... (ildenaro)

Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo lancia “I’M IN Graduate Program”: 10 giovani neolaureate e neolaureati saranno assunti nella Divisione e accederanno a un percorso di ... (ildenaro)

Intesa Sanpaolo amplia l’impegno a supporto degli investimenti delle imprese italiane in Sostenibilità ambientale ed energia da fonti rinnovabili e autonomia energetica grazie al l’accordo con il ... (bergamonews)

Da Intesa Sanpaolo cinque nuove obbligazioni in valuta estera: Intesa Sanpaolo ha emesso cinque nuove obbligazioni in valuta estera rivolte al mercato retail, direttamente negoziabili sul mercato MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana dal 14 marzo 2024. La nuova ...bluerating

Torino: Cristina Mittermeier alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo: “CRISTINA MITTERMEIER. LA GRANDE SAGGEZZA” è il titolo della mostra che apre oggi, 14 marzo a Torino presso il museo delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo La mostra è la prima retrospettiva in ...firstonline.info

Roma, le neuroscienze per contrastare il disagio giovanile. «Applicare sul campo i risultati delle ricerche scientifiche»: La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in trasferta a Lucca per presentare i risultati del rapporto «Dispersione scolastica e incidenza dei disturbi neuropsichiatrici» ...roma.corriere