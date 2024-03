Da Fratelli d'Italia a Vita nova. In tre si autosospendono dal partito

(Di giovedì 14 marzo 2024) Esponenti didi San Miniato sono entrati in, l’esperienza civica che canda sindaco Lucio Gussetti. L’hanno fatto ovviamente a titolo personale, spogliandosi della propria appartenenza. Ma per questo hanno dovuto autosospsendersi daldi Giorgia Meloni che, invece, sarà presente a San Miniato – insieme al centrodestra – con una propria lista e con un candidato sindaco unitario che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere Michele Altini (forza Italia). Nella riunione del circolo diche si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea degli iscritti ha preso atto all’unanimità della decisione di autosospensione dal Circolo stesso del coordinatore, Piero Taddeini, e dei membri Gianluca Dragani ed Elisa Sani. "I tre amici – ...

Nessun effetto, invece, su Italia Viva se Renzi si presenta Candidare o non candidare i leader alle prossime elezioni europee? I principali partiti dovranno sciogliere il nodo nei prossimi mesi. ... (termometropolitico)

Ha raccolto consensi unanimi la nomina dell’ambasciatrice Elisabetta Belloni come sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, permanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle ... (ilgiornaleditalia)

Ha raccolto consensi unanimi la nomina dell’ambasciatrice Elisabetta Belloni come sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, permanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle ... (ilgiornaleditalia)

Rontani bacchetta il centrodestra : "Ritardo inaccettabile, serve unità": Un confronto costruttivo tra partiti di destra e movimenti civici. Ad auspicarlo il candidato sindaco per la lista civica "Capannori cambia" Paolo Rontani, dopo la giornata convulsa di martedì, quando ...lanazione

Alloggi pensionati forze dell’ordine, grazie a Fratelli d'Italia da oggi c’è una legge regionale: La proposta di legge di Fratelli d’Italia, con primo firmatario Michele Picaro (in foto), dopo un ampio approfondimento in Commissione Consigliare, finalmente è stata approvata. "Ormai, anche in ...noci24

Il dibattito sugli immobili. Arriva la risposta del sindaco: "Solo propaganda, nessun aiuto": "Gli articoli della Consigliera Frigo e Fratelli d’Italia peccano di grande inesperienza in campo di amministrazione pubblica. L’elenco dei beni alienabili è prassi per gli enti ed è propedeutico al ...lanazione