Da drunkoressia ad abbuffate notturne | boom nuovi disturbi alimentari

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 mar. (Adnkronos Salute) - Non solo anoressia, bulimia e binge eating disorder o disturbo da alimentazione incontrollata. Ci sono anche il disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo, il disturbo da ruminazione e la pica, ossia l'ingestione continuata nel tempo di sostanze non nutritive quali terra, sabbia, carta, gesso, legno o cotone. L'elenco dei Dna,della nutrizione e dell'alimentazione, si allunga sempre di più. E accanto ai più noti, crescono "iche partono da comportamenti improntati al salutismo e si trasformano in malattia quando diventano limitanti per la vita sociale e il benessere personale, come l'ortoressia e la vigoressia. Sempre più diffuse già in adolescenza", aumentano poi "anche altre forme di comportamenti...