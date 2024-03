Da Disney+ | ecco il trailer ufficiale di Becoming Karl Lagerfeld

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha condiviso il primodi, miniserie biografica sul grande stilista e fotografo, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 7 giugno 2024. Il video fornisce un assaggio di ciò che verrà raccontato in TV con l’attore tedesco-spagnolo Daniel Brühl nei panni del protagonista. Brühl, noto per una serie di ruoli importanti, anche da protagonista, a Hollywood, in pellicole come “Rush”, in cui interpreta magistralmente Niki Lauda, “Good Bye, Lenin!”, “Captain America: Civil War” e “Bastardi senza gloria”, appare nelcon l’iconica coda di cavallo che ha caratterizzato il look diè ispirato al best-seller Kaiser ...