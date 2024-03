CU pensionati 2024 | dal 18 marzo | come richiederla e scaricarla online dal sito Inps

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 18l’invia la CU. Il documento fiscale dettaglia tutti i dati relativi ai redditi pensione percepiti nell’anno di imposta 2023, che verranno poi utilizzati per estrapolare l’intero anno impositivo fiscale del pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi.In sostanza la CU certifica gli importi corrisposti dall’nell’anno d’imposta di riferimento ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito.deve fare il pensionato/a per entrare in possesso di questo documento? Dove può visualizzarlo e scaricarlo? Nei prossimi paragrafi una breve guida alla CU ...

