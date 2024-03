Crosetto sul caso dossieraggi | Vulnus per la democrazia Indagare a fondo sulle lobby coinvolte

(Di giovedì 14 marzo 2024) Question time al Senato. Il ministro della Difesa Guidorisponde in merito alla vicenda dei presuntiai danni di vip, calciatori e soprattutto politici (e di cui sarebbe stato vittima anche lo stesso). Alla domanda di Raffaella Paita (Italia Viva), il ministro risponde che non pensa che questa vicenda presenti "problemi dal punto di vista militare e della sicurezza del paese". Li presenta invece in quantoper lae per la credibilità delle istituzioni italiane. "Tutti noi veniamo coinvolti da una delegittimazione complessiva in cui sembra che lo scontro di potere autorizzi chiunque a fare qualunque cosa. Va ripristinata la credibilità delle istituzioni nel suo complesso. E questo non può che passare per il Parlamento", sono le parole di chiusura ...

