Crollano gli arrivi dei migranti | e nessuno ne parla

(Di giovedì 14 marzo 2024) 13 settembre 2023, Giuseppe Conte: «La politica del governo suiè un fallimento; gli sbarchi sono completamente fuori controllo». 23 settembre 2023, Elly Schlein: «Suiil Governo è tutto chiacchiere e distintivo». Potremmo aggiungere decine di frasi simili di giornalisti ed opinionisti di sinistra sentite per tutto l’autunno scorso. Il senso era legato ai numeri record disbarcati sulle nostre coste nel 2023, 158 mila, il 50% in più rispetto al 2022. Critiche che quindi avevano una loro correttezza e fondatezza, ecco, avevano… passato. Perché nel 2024 le cose sono leggermente cambiate. Ogni tanto diamo una lettura al bollettino quotidiano sugliche il Ministero dell’Interno pubblica sul suo sito. Ed i numerino chiaro. I DATI DATI.pdf Dal ...

Il centro destra ha vinto di misura le elezioni politiche in Portogallo , dove le consultazioni anticipate del 10 marzo hanno portato al Parlamento più frammentato di sempre mentre il grande vincitore ... (tpi)

Un investimento che piace a Buffett, Gates e Burry: Warren Buffett, Bill Gates e Michael Burry: ecco quali sono le strategie di investimento dei giganti del business.it.benzinga

Firenze, il cardinale Betori celebra la messa in suffragio delle vittime di via Mariti: Firenze, 14 marzo2024 - A un mese esatto dalla morte dei cinque operai nel crollo del cantiere di via Mariti a Firenze, domani, venerdì 15 marzo, alle ore 18, l'arcivescovo Giuseppe Betori presiederà ...lanazione

Processo Morandi bis, il Mit nella doppia veste di parte civile ma anche di responsabile. La decisione del Gip in udienza preliminare: Oltre al ministero sono stati ammessi come responsabili civili le due società Aspi e Spea e Anas. All'udienza precedente il giudice aveva ammesso come parti ...ilsecoloxix