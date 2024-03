Crisi in Medio Oriente e l' effetto reshoring | le aziende tornano a casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 marzo 2024 – Lain, si aggrava e le tensioni che da mesi si susseguono nel Mar Rosso tra gennaio e febbraio di quest'anno hanno causato il dirottamento del 90% delle navi portacontainer della rotta Asia-Europa, principalmente di grandi dimensioni, verso il Capo di Buona Speranza, cambio che ha creato un aumento di circa il 30% di container su questa rotta commerciale, con tempi di transito, che oggi prevedono circa 10 giorni in più per le rotte Asia-Nord Europa e 15-20 giorni per le rotte che entrano nel Mediterraneo. Questo il dato allarmante che è emerso dal rapporto "Scenarios for Container Shipping in the Red Seas" di Boston Consulting Group sulla 'del Mar Rosso'. Unache, annotano gli esperti, al momento non vede ridimensionamenti, ...