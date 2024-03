Cremona e l’altro pallone A tutto Baskin | un successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)è nota per i violini, il torrone e la mostarda. Non solo, però. Oltre alle prelibatezze culinarie e allo strumento musicale, a renderla famosa è anche il. Nato nel 2006, il Basket Inclusivo è uno sport ispirato alla pallacanestro, in cui si affrontano atleti di entrambi i generi, normodotati e disabili. Fondatori della disciplina sono due uomini: Antonio Bodini – nominato di recente “Ufficiale al merito della Repubblica Italiana” – e Fausto Capellini. Il primo, padre di una ragazza invalida. Il secondo, insegnante di educazione fisica. Confrontandosi, i due concordavano sulla necessità di trovare un sistema per rendere attivi e coinvolti i ragazzi disabili durante le ore di ginnastica. Scelta la pallacanestro come base di partenza, dopo svariati tentativi e diverse modifiche al regolamento, l’idea si concretizza. Si gioca sei ...