Covid | memoria immunitaria scudo contro nuove varianti | lo studio italiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – I linfociti T, le cellule custodi delladel nostro sistema immunitario, bastano a proteggerci dalleanche in assenza di anticorpi specifici direttii mutanti emergenti di Sars-CoV-2. Lo dimostra unodel San Raffaele di Milano, condotto in modelli sperimentali di topo e pubblicato su 'Nature Immunology'. Il

LA COMMEMORAZIONE . Lunedì 18 marzo il commissario europeo per l’Economia e il presidente del Consiglio superiore di Sanità saranno al Monumentale con il sindaco Giorgio Gori per il ricordo. (ecodibergamo)

Como celebra la giornata in memoria delle vittime del Covid: Lunedì 18 marzo Como celebrerà la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. L'appuntamento è alle ore 11 davanti al monumento situato in fondo a viale Geno che è stato inaugurato ...quicomo

Daniela Comani, il doppio e la memoria: la mostra allo Studio G7 di Bologna: Comani è rimasta a vivere a Berlino, il mondo è lì da spezzarsi di nuovo, questa volta per il Covid, e l’artista torna a filmare ... persi i quali perderemmo la memoria. Comani con approccio ...exibart

Vittime Covid doppio incontro per la memoria: L'Ast di Ascoli si unisce al dolore e alla riflessione collettiva in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, con un incontro aperto alla cittadinanza per onorare gli ...ilrestodelcarlino