Country Garden non paga interessi su obbligazioni in yuan

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha dichiarato di non aver effettuato ilmento diper 96 milioni di(13,3 milioni di dollari) in scadenza martedì su un bond onshore, entrando in un periodo di grazia di 30 giorni in cui cercherà di evitare il suo primo default su un'emissione in. Durante questo periodo, il principale svilupppatore immobiliare cinese farà ogni sforzo per "per raccogliere fondi migliorando le vendite, utilizzando le risorse e tagliando i costi amministrativi". A febbraio, Ever Credit, una divisione di Kingboard Holdings, ha presentato una richiesta di liquidazione contro la società all'Alta corte di Hong Kong per un credito non rimborsato., uno dei maggiori costruttori cinesi di case oberato da un debito di oltre 200 ...

