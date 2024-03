Costringevano le donne a spacciare con figli neonati e vendevano droga sulle piste da sci | arrestati in 12

Sconfitta pesante di Milwaukee, 7 punti per Gallinari: ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta pesante per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet del Golden 1 Center di Sacramento, di fronte a quasi 19mila spettatori, i Bucks fanno ...gazzettadiparma

Lollobrigida "Centrodestra più forte di 2 anni fa": ROMA (ITALPRESS) - "Un dato politico positivo per il centrodestra, in una regione forse più facile per noi, ma su cui c'è stato il valore aggiunto del buon governo: non era mai successo che un ...gazzettadiparma

Racket della prostituzione, otto arresti a Zingonia: Otto persone, tutte tra i 33 e i 65 anni, sono state arrestate all’alba di oggi, mercoledì 13 marzo, nell’ambito di una corposa operazione dei carabinieri della compagnia di Treviglio per smantellare ...primatreviglio